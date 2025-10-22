リンガーハットは、全国の長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において、秋冬の人気商品である期間限定メニュー「かきちゃんぽん」シリーズを、11月4日から販売する。今年は、全店で販売する特製みそスープに加え、一部店舗では辛さで体が温まるチゲスープも新たに登場する。さらに、「かきちゃんぽん」発売記念として、6日間限定でかきの数だけぎょうざがもらえる「かきちゃんぽん祭り」を開催する。かきに加え、ぎょうざも楽