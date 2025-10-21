専業主婦からカフェのパートとして社会復帰を果たしたりかこ。仕事の楽しさや達成感を感じる一方で、妻子持ちの優しい先輩・宮田からの個人的な問いかけが次第にエスカレートしていく。夫婦関係や性的な話題にまで踏み込む宮田の行動は、ついにセクハラの領域へ…。『パート先のセクハラ社員』をごらんください。 下品な質問を繰り返すパート先の社員・宮田は、ついに廊下でりかこを不倫に誘います。「