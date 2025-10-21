冗談で済まない！「奥さんとご無沙汰でさ…」パート先の社員からの最低な誘い｜パート先のセクハラ社員【ママリ】

下品な質問を繰り返すパート先の社員・宮田は、ついに廊下でりかこを不倫に誘います。「一度だけなら」という常軌を逸した誘いに、りかこの心は恐怖と嫌悪感に支配されました。

きちんと不快感を伝えても

宮田さんからの「夜の方どう？」という下品な質問に、私ははっきりと嫌悪感を示しました。



それは強い言葉でも、語気が強かったわけでもありません。でも、普通の人なら「この人は下ネタが嫌いなんだな」とすぐにわかるような言い方だったと思います。



これでやめてくれれば…と願っていたのですが、宮田さんの行動はおさまるどころかエスカレートしてしまいます。

決定的な言葉に血の気が引く

数日後。それは私がパートのシフトを終え帰ろうとするタイミングで起こりました。誰もいない廊下で、宮田さんが私の前に立ちふさがったんです。



「りかこちゃん、ちょっといい？」



彼の顔が、いつになく真剣で、ゾッとしました。そして、耳元で囁くような声で、信じられない言葉を口にしたんです。



「あのさ、正直に言うと、俺奥さんとうまくいってないんだよ。それでご無沙汰でさ…。このあと、1回だけどう？1回だけなら不倫にならないし、絶対満足させるからさ」



…は？ 一瞬、何を言われたのか理解できませんでした。頭の中で言葉が反芻されて、それが「私を不倫に誘っている」という意味だと分かった瞬間、血の気が引きました。身体が震えだすのがわかりました。

冗談では済まされない

「本当にやめてください。これはセクハラですので、店長に言いますね。宮田さんとももう2人では話しません」



私が怒りに任せてそう言い放つと、彼は一転、いつもの「軽い」宮田さんに戻ろうとするんです。



「やだな～冗談じゃん！真に受けないでよ。 りかこちゃんってば、そういうとこ真面目なんだから。勘弁してよ～」



冗談で済む問題じゃない。冗談で妻子持ちの同僚を不倫に誘う人間がどこにいるのでしょう。正直、気持ち悪すぎました。この日を境に、私は宮田さんの顔を見るのも嫌になり、シフトが被る日は胃が痛むように。私はもう、この職場から逃げたい気持ちでいっぱいでした。

あとがき：冗談で済まされない誘い

下品な質問を「冗談」で誤魔化そうとした宮田は、ついに廊下でりかこを不倫に誘います。「一度だけなら不倫にならない」という常軌を逸した論理は、自分の欲望を正当化する身勝手さの極みです。



この信じがたい誘いにりかこが感じた純粋な嫌悪感こそが、自分を守るための絶対的な信号。彼の言葉は断じて「冗談」ではなくて、性的な嫌がらせにあたりますよね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）