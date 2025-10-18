¡ÖAMEMA¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¸ø¼°X¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¡ÖABEMA¥Ò¥ë¥º¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÀµ¸á¡Ë¤¬º£·î24ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖABEMA¥Ò¥ë¥º¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈÖÁÈÌ¾¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÌó9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤·¤Æ¤­¤¿¡Ø¥¢¥Ù¥Ò¥ë¡Ù10·î24Æü(¶â)¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¡ÈÊ¿Æü¤Ò¤ë12»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¡É¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·