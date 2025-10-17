接客業をしていると、どうしても相性の悪い客に遭遇してしまうもの。一度顔を合わせて終わりならまだ良いが、常連ともなると応えるものがある。山城大樹さん（仮名・44歳）は、今から20年ほど前のアルバイト先で、常連客から加害された経験があるという。◆役者を目指してフリーター生活をしていた若かりし日「当時の私は役者を目指していました。バイトをいくつも掛け持ちしながら活動していて、そのバイト先のひとつが居酒屋