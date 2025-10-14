往生際の悪い市長といえば女性の顔ばかり浮かんでしまうが、この男性市長もかなりヤバい。自身のセクハラ問題で議会を解散した沖縄県南城市の古謝景春市長（70）である。女性職員らから数々のセクハラの訴えを受けるも、苦しい言い訳を繰り返し、告発者を非難したりの悪あがき。1年10カ月間続いてきた騒ぎを地元記者が解説する。＊＊＊【写真】“70歳セクハラ市長”はfacebookが大好き。今井絵理子参院議員とツーショット写真