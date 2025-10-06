合肥市包河区の上空を飛ぶフードデリバリーのドローン。（８月１５日、ドローンから、合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥10月6日】中国では、低高度の有人・無人機を活用した経済活動「低空経済」の発展を受け、短距離輸送や地域間飛行、都市部での配送など低空物流の実用化が加速している。安徽省合肥市はここ数年、先進技術の実現可能性と商業運営の持続可能性を低空分野のイノベーションの要と位置づけ、活用拡大を進