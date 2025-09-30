前編記事『編集部も思わずもらい泣き…！相続で生まれた感動の実録エピソード』より続く顔の知らない父からの遺産相続また、終わり良ければすべて良し、というわけではないが、生前の家族関係が良好でなくても、相続を機にしっかり過去を清算することで、人生の悔いを減らすことができる。静岡県在住の公務員・島村信二さん（仮名・43歳）の両親は、信二さんが生まれてすぐに離婚し、父はすぐにほかの女と再婚して隣県へ去っていっ