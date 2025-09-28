インターネットリサーチなどを展開するNEXER（東京都豊島区）と、新型出生前診断を行う「平石クリニック」（東京都渋谷区）が共同で、「子育てで多いもめ事」について調査を実施。その結果を公開しました。今回は、「最ももめることが多かったもの」について紹介します。調査は2025年9月5日から同月16日、子どもがいる全国の男女を対象にインターネットで行われました。計500人から有効回答を得ています。夫婦のもめ事は多岐に