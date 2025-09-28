2025年10月4日(土)よりTOKYO MXほかにて放送開始するTVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の第1話あらすじ&先行カット到着！表情が読めない気になる子に四苦八苦する青春ラブコメディにご注目♪『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、東ふゆによる日本の漫画作品。「ニコニコ静画」内のウェブコミック配信サイト『ドラドラドラゴンエイジ』（KADOKAWA）にて2018年6月22日に連載を開始、その後『ドラドラしゃ