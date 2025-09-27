短い髪型に抵抗がある50代でも挑戦しやすいのが、ミディアムボブレイヤー。ボブ特有の安定感をキープしながら、レイヤーを加えることで軽やかな動きや抜け感を演出できます。長さを残して若々しい雰囲気を楽しめるため、髪のまとまりとこなれ感を同時に楽しめるのも魅力。今回はそんなミディアムボブレイヤーをご紹介します。 ミディアムボブレイヤーでふんわり華やかに 内巻きブロー