どんな仕事も働き初めはエネルギーを使うものだ。しかし想像以上に辛いと分かると、働く意欲は簡単に折れてしまうことがある。投稿を寄せたのは都内在住の50代女性。ある飲食チェーンでパートを始めるも、「これは無理だと思い、6回の勤務で辞めました」と即退職したことを明かす。担当はホールで、「お客様のご案内、注文受け、配膳、下げ膳」などの業務を行なっていた。中でも苦労したこととして、ドリンクの提供を挙げている。