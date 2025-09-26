群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が、部下の既婚男性と１０回以上ラブホテルで密会したと認める一方で「男女の関係はありません」と主張している件で、市議会出席後に報道陣の前に姿をみせ、ぶらさがり会見を行った。ＴＢＳ系「ゴゴスマ」、日本テレビ系「ミヤネ屋」が中継で伝えた。しかし司会者が「会見は市長からの報告のみとさせていただき、報道陣機関の皆様からの質問はお受けしない形とさせていただきます」と通告した