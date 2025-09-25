名古屋グランパスで台頭中の高校3年生が世界に挑む。U-20日本代表DF森壮一朗が現地時間24日にオンライン取材に対応し、U-20ワールドカップで攻守両面で活躍することを誓った。森は高校2年生だった今年3月、名古屋でプロ契約を締結した。翌4月のルヴァンカップ2回戦・カターレ富山戦でトップチームデビューを飾ったが、先発出場した一戦はPK戦の末に敗戦。「何がなんでも結果を残すと意気込んだ中で自分の思ったようなプレーが