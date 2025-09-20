世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩で、世界陸上４回目の出場の藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で銅メダルを獲得した。藤井は、エディオンの元監督で８月２２日に急逝した川越学さん（享年６３）を思い、左胸に喪章をつけて出場。川越さんの後押しを受けるように、魂の歩きを続けて、日本女子競歩史上初の快挙を成し遂げた。「先月、川越さんのこともあって、絶対にメダル