好きな人のプライベート情報が見られるというメリットがあるものの、浮気や嫉妬の疑惑も湧きやすいFacebook。どんな行動が揉め事の原因になりやすいのでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者の声を参考に、「Facebookで恋人同士のいざこざが起こる原因」をご紹介します。【１】デート中もFacebookばかり見ている「電車の中でも、食事してるときもずっとスマホいじってる」（10代女性）というように、恋人そっちのけで