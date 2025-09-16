アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が16日、グループ公式サイトで卒業を発表した。【全身ショット】ほっそり美脚がちらり…純白ワンピースをまとった久保史緒里同サイトでは「久保史緒里ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と報告。「2025年11月26日（水）、27日（木）に、横浜アリーナにて開催する卒業コンサートをもって卒業いたします」と伝え、「