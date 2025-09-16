「韓国は協定を受け入れるか、既存の25％関税を課されるかのどちらかだ。二者択一の問題だ」（ハワード・ラトニック米国商務長官）【注目】アメリカで韓国人など475人拘束「金は来い、人は来るな」「利益にならない協定に署名する理由はない。少なくとも合理的な署名となるよう努力すべきだ」（李在明大統領）米韓両国が関税をめぐる後続協議で、再び神経戦に突入した様相だ。7月31日の劇的な協議妥結に続き、8月25日（現地時間）