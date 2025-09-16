ドジャース戦に「2番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に「2番・指名打者」で先発出場すると初回の第1打席で3戦連発となる53号を放った。本塁打数を争う2位の大谷翔平投手との“直接対決”で、4本差へ突き放した。いきなりドジャースタジアムがため息に包まれた。シュワーバーがライ