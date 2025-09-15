YouTubeチャンネルにて『夏の特大オークション開催!! Stack`s Bowers(スタックスバウアーズ)オークションプレビュー【入札代行受付中】』と題し、アンティークコインマニア・渡辺孝祐氏が世界的コインオークションの見どころを詳しく語った。動画では、数千点が出品されるグローバル規模のサマー2025ショーケースオークションから、特に注目のコインをピックア