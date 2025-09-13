9月12日（金）、東京ドームシティ・プリズムホールにて開催された「TSUBURAYA CONVENTION 2025」前夜祭にて『ウルトラマンオメガ』の最新情報が発表された。＞＞＞イベントの様子や新アーマーをチェック！（写真17点）毎週土曜あさ9時からテレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信中のテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』が、来月10月から物語は後半戦へ突入。「ツブコン」会場に展示された第三のメテオカイジュウ、ヴァルジェ