【ウルトラマンオメガ】「ツブコン前夜祭」で新EDテーマと新アーマー発表！
9月12日（金）、東京ドームシティ・プリズムホールにて開催された「TSUBURAYA CONVENTION 2025」前夜祭にて『ウルトラマンオメガ』の最新情報が発表された。
＞＞＞イベントの様子や新アーマーをチェック！（写真17点）
毎週土曜あさ9時からテレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信中のテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』が、来月10月から物語は後半戦へ突入。「ツブコン」会場に展示された第三のメテオカイジュウ、ヴァルジェネスとともに、ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマーがお披露目。さらに、ASHとMindaRynも駆けつけ、新曲となる後期エンディングテーマ『共鳴レボリューション』を初披露。その新譜CDは、ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマーがジャケ写を飾るほか、バンダイから発売される玩具やウルトラマン カードゲームの発売情報など、ヴァルジェネスの関連グッズも発表された。
前夜祭の公式レポートをお届け。
2年ぶりの開催となった「TSUBURAYA CONVENTION（ツブコン）」。今回初の試みとして開催された前夜祭。招待された約600人のファンの前で開幕を飾ったのは絶賛放送中のTVシリーズ『ウルトラマンオメガ』のオープニング主題歌を歌うASH。大歓声に迎えられASHとウルトラマンオメガが並んで登場すると、ステージ上でがっちりとクロスタッチ。会場を熱くさせる迫力の歌声で『BRIGHT EYES』を披露した！ 続いて登場したのは、ともにエンディングテーマを担当しているMindaRyn。毎週作品のエンディングをかっこよく飾る『Missing Link』を生歌唱し、会場のボルテージは最高潮に達した！ しかしこの日は、作品前半戦を盛り上げたこの2曲にとどまらずそのままステージに残ったMindaRynが、2023年放送のTVシリーズ『ウルトラマンブレーザー』の前期エンディングテーマ『BLACK STAR』も披露するという、「ツブコン」ならではのスペシャルサプライズも！ イントロが流れたとたん「お〜！！」と大きな歓声が沸き起こる中、ファンの熱量に負けないこれまた熱い歌声を見事に披露した！
豪華3曲の生歌フルコーラスという、ド派手なオープニングを飾った前夜祭。改めてステージに登場したASHとMindaRynは、ウルトラマンを愛するすべてのファンへ贈る最大の祭典である「ツブコン2025」の開幕を飾った喜びを語り、「光栄の一言に尽きます。本当にありがとうございます！ みなさんより一足先に会場を見ましたが、すごいですよね！！ ウルトラマンの歴史を辿れる、円谷英二さんの故郷・須賀川市の展示だったり、脚本家・金城哲夫さんについての展示だったりとか。ウルトラマンの奥底まで堪能できるイベントですよね」とASH。「めちゃくちゃ緊張していますが光栄です！ タイではこういうおもちゃやフィギュアはレアなものなのでタイの方々にも見てもらいたいなと思いました。」とMindaRynも語り、それぞれ会場の展示と熱狂を楽しんでいる様子。小さいころから特撮ファンだというASHは、数ある物販品の中から早くもお気に入りを発見したようで、「めちゃめちゃ精巧なゴモラのフィギュアがいたんですけど、思わず買っちゃおうか迷いましたよね（笑）。迫力があるし、玄関に置いておけば守ってくれるんじゃないかな。自分も本当にゆっくり会場を回りたいです！」と、大好きな怪獣のフィギュアに大興奮したことを明かした。
そして、話題は冒頭に披露した楽曲について。『ウルトラマンブレーザー』に続き、今年『ウルトラマンオメガ』のテーマも担当することとなったMindaRynは、「『BLACK STAR』は一人で歌ったので、作品の内容やゲント隊長の「俺が行く！」というセリフに合わせて、孤独に立ち向かう強さを表現しましたが、今回『Missing Link』では素晴らしいお兄ちゃん（AHS）と一緒なので（笑）！ ソラトとコウセイのように、一緒ならば何でも乗り越えられるという気持ちで臨みました」と、 ”お兄ちゃん” と呼ぶほど慕うASHとの楽曲への想いを覗かせた。息の合ったトークで会場が盛り上がる中、ここですべてのウルトラマンファン歓喜の最新情報がASHの口から解禁に！ 「なんと、後期のエンディングテーマも我々が担当させていただくことに決まりました！！」と高らかに発表すると、場内は大きな拍手が沸き起こり、これにはASHも「いや〜、早く言いたかった（笑）」と喜びの笑顔を見せた。前期に続き二人がタッグを組んだ新曲『共鳴レボリューション』が後期エンディングテーマとして新章を彩ることが発表され、再びMindaRynと共演することについてASHは、「『Missing Link』でご一緒して、同じシンガーとしてすごい才能を持っている方だと感じて、またどっかでご一緒できたらいいなと思っていたので、すぐにまたこうして共演することができて本当に嬉しいです！」と明かし、MindaRynも「また ”お兄ちゃん” と一緒にやらせてもらえて嬉しいです！」と、相思相愛ぶりを見せた。
その後、会場の期待に応えるように、音源初解禁となる楽曲『共鳴レボリューション』を生歌唱で披露することに！ 詰めかけたファンからどよめきが起こる中、軽快なイントロに続いて、アップテンポなビートを刻むASHとMindaRynの歌声が響き渡る。楽曲タイトルのとおり、息ピッタリでパフォーマンスする二人に ”共鳴” するかのように、初めて披露された楽曲にも関わらず会場中が一体となって盛り上がりを見せた！
新曲初披露の熱が冷めやらぬ中、この日はさらに大きな最新情報の発表が！ 物語の前半戦でウルトラマンオメガと共に闘ってきたメテオカイジュウ「レキネス」「トライガロン」に続く、第三のメテオカイジュウ「ヴァルジェネス」が初解禁。新アーマーとなり、オメガがその力を纏った「ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」も堂々とステージに登場！ あまりの迫力と勇ましい姿に、この日一番の大きなどよめきが沸き起こる中、ASHも「いやー・・・かっこいい！！ みなさんどうですか！？」と呼びかけ、会場から大きな拍手の返答が！ 「隣に立っているだけで、すごい熱を感じています！」と、ここから物語の後半戦を大いに盛り上げる新たなウルトラマンオメガの姿に、一作品のファンとして目を輝かせた。
イベントの最後に、ASHは「今日はありがとうございました！ 最新情報を今日集まった皆さんにいち早くお伝え出来ました、これからもASHとMindaRynをどうぞ応援してください！」、MindaRynは、「今日皆さんにお会いできて、新曲を聞いていただいて、本当に嬉しいです！ありがとうございました！」と喜びのコメントをし、ここから2日間に渡り盛り上がりを見せる「ツブコン2025」の開幕を飾る前夜祭を締めくくった。
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京
＞＞＞イベントの様子や新アーマーをチェック！（写真17点）
毎週土曜あさ9時からテレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信中のテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』が、来月10月から物語は後半戦へ突入。「ツブコン」会場に展示された第三のメテオカイジュウ、ヴァルジェネスとともに、ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマーがお披露目。さらに、ASHとMindaRynも駆けつけ、新曲となる後期エンディングテーマ『共鳴レボリューション』を初披露。その新譜CDは、ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマーがジャケ写を飾るほか、バンダイから発売される玩具やウルトラマン カードゲームの発売情報など、ヴァルジェネスの関連グッズも発表された。
前夜祭の公式レポートをお届け。
豪華3曲の生歌フルコーラスという、ド派手なオープニングを飾った前夜祭。改めてステージに登場したASHとMindaRynは、ウルトラマンを愛するすべてのファンへ贈る最大の祭典である「ツブコン2025」の開幕を飾った喜びを語り、「光栄の一言に尽きます。本当にありがとうございます！ みなさんより一足先に会場を見ましたが、すごいですよね！！ ウルトラマンの歴史を辿れる、円谷英二さんの故郷・須賀川市の展示だったり、脚本家・金城哲夫さんについての展示だったりとか。ウルトラマンの奥底まで堪能できるイベントですよね」とASH。「めちゃくちゃ緊張していますが光栄です！ タイではこういうおもちゃやフィギュアはレアなものなのでタイの方々にも見てもらいたいなと思いました。」とMindaRynも語り、それぞれ会場の展示と熱狂を楽しんでいる様子。小さいころから特撮ファンだというASHは、数ある物販品の中から早くもお気に入りを発見したようで、「めちゃめちゃ精巧なゴモラのフィギュアがいたんですけど、思わず買っちゃおうか迷いましたよね（笑）。迫力があるし、玄関に置いておけば守ってくれるんじゃないかな。自分も本当にゆっくり会場を回りたいです！」と、大好きな怪獣のフィギュアに大興奮したことを明かした。
そして、話題は冒頭に披露した楽曲について。『ウルトラマンブレーザー』に続き、今年『ウルトラマンオメガ』のテーマも担当することとなったMindaRynは、「『BLACK STAR』は一人で歌ったので、作品の内容やゲント隊長の「俺が行く！」というセリフに合わせて、孤独に立ち向かう強さを表現しましたが、今回『Missing Link』では素晴らしいお兄ちゃん（AHS）と一緒なので（笑）！ ソラトとコウセイのように、一緒ならば何でも乗り越えられるという気持ちで臨みました」と、 ”お兄ちゃん” と呼ぶほど慕うASHとの楽曲への想いを覗かせた。息の合ったトークで会場が盛り上がる中、ここですべてのウルトラマンファン歓喜の最新情報がASHの口から解禁に！ 「なんと、後期のエンディングテーマも我々が担当させていただくことに決まりました！！」と高らかに発表すると、場内は大きな拍手が沸き起こり、これにはASHも「いや〜、早く言いたかった（笑）」と喜びの笑顔を見せた。前期に続き二人がタッグを組んだ新曲『共鳴レボリューション』が後期エンディングテーマとして新章を彩ることが発表され、再びMindaRynと共演することについてASHは、「『Missing Link』でご一緒して、同じシンガーとしてすごい才能を持っている方だと感じて、またどっかでご一緒できたらいいなと思っていたので、すぐにまたこうして共演することができて本当に嬉しいです！」と明かし、MindaRynも「また ”お兄ちゃん” と一緒にやらせてもらえて嬉しいです！」と、相思相愛ぶりを見せた。
その後、会場の期待に応えるように、音源初解禁となる楽曲『共鳴レボリューション』を生歌唱で披露することに！ 詰めかけたファンからどよめきが起こる中、軽快なイントロに続いて、アップテンポなビートを刻むASHとMindaRynの歌声が響き渡る。楽曲タイトルのとおり、息ピッタリでパフォーマンスする二人に ”共鳴” するかのように、初めて披露された楽曲にも関わらず会場中が一体となって盛り上がりを見せた！
新曲初披露の熱が冷めやらぬ中、この日はさらに大きな最新情報の発表が！ 物語の前半戦でウルトラマンオメガと共に闘ってきたメテオカイジュウ「レキネス」「トライガロン」に続く、第三のメテオカイジュウ「ヴァルジェネス」が初解禁。新アーマーとなり、オメガがその力を纏った「ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」も堂々とステージに登場！ あまりの迫力と勇ましい姿に、この日一番の大きなどよめきが沸き起こる中、ASHも「いやー・・・かっこいい！！ みなさんどうですか！？」と呼びかけ、会場から大きな拍手の返答が！ 「隣に立っているだけで、すごい熱を感じています！」と、ここから物語の後半戦を大いに盛り上げる新たなウルトラマンオメガの姿に、一作品のファンとして目を輝かせた。
イベントの最後に、ASHは「今日はありがとうございました！ 最新情報を今日集まった皆さんにいち早くお伝え出来ました、これからもASHとMindaRynをどうぞ応援してください！」、MindaRynは、「今日皆さんにお会いできて、新曲を聞いていただいて、本当に嬉しいです！ありがとうございました！」と喜びのコメントをし、ここから2日間に渡り盛り上がりを見せる「ツブコン2025」の開幕を飾る前夜祭を締めくくった。
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京