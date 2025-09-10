恋愛運・結婚運を見る 恋愛の始まりや結婚を示すサイン 素敵な人との出会いや恋愛の始まり、結婚のサインを手相で見るのに重要なポイントを解説していきましょう。 特に重要な線は、恋愛や結婚まで進む可能性のある運命の人との出会いや実際に恋愛がスタートする、また結婚をすることを示す「恋愛線」、次に理想的な相手との交際スタートや結婚など、自分の願望が叶うことを示す「開運線」、人生を共に歩む素敵なパ