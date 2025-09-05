ロッテは8日正午に、ロッテオンラインショップ限定で「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、「クロミ×コアラのマーチ」を販売する。サンリオのキャラクター「クロミ」が、人気チョコ菓子のコアラのマーチに変身したデザインの商品で、ここだけでしか手に入らないオリジナルクリアファイルの特典付き。ロッテオンラインショップにて、期間限定・数量限定販売となる。【写真】マーチ君になって…いたずらに笑うクロミクロ