【パリ＝上地洋実】ウクライナでの停戦後にロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」を巡り、英仏が主導する「有志連合」は４日、パリで首脳会議を開いた。マクロン仏大統領は会議後の記者会見で、２６か国がウクライナへの軍部隊派遣などの軍事的な貢献を行うことで合意したと明らかにした。会議はウクライナの要請で開かれ、英仏に加えて独伊など３０以上の国・機関から首脳らが対面とオンライン形式で出席した。米国のスティーブ