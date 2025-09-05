米控訴裁判所が「アリゲーター・アルカトラズ」と呼ばれる収容施設の解体命令を差し止め/Evelyn Hockstein/Reuters（ＣＮＮ）米連邦控訴裁判所は、フロリダ州と連邦政府に対し、同州エバーグレーズに建設された物議を醸す移民収容施設（通称「アリゲーター・アルカトラズ」）の閉鎖と解体を命じた判事の命令を一時的に差し止めた。第１１巡回区連邦控訴裁判所は４日、フロリダ州と米国土安全保障省が申し立てた仮差し止め命令の執