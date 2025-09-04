まだまだ暑い日が多いですが、9月に入るともう秋らしいコーデがしたくなる！今回は、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんが、Tシャツや薄手の素材のアイテムでも、カラーで秋らしくするコツを着比べてレポートしてくれました。GUのおすすめアイテム2着を活用してご紹介します。晩夏も秋も着れる5分袖「ドライワイドT」まず「ドライワイドT」は、吸汗速乾機能つきで暑い日におすすめな素材のTシャツ。5分袖で秋の始まり