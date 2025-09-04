¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤¬º£Çã¤¦¡ÖGU¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡×2¤Ä¡£¿¿²Æ¤«¤é9·î¤Ã¤Ý¤¤¥³¡¼¥Ç¤ËÂçÊÑ¿È
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î¤ËÆþ¤ë¤È¤â¤¦½©¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¥×¥Á¥×¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¾Ü¤·¤¤maki¤µ¤ó¤¬¡¢T¥·¥ã¥Ä¤äÇö¼ê¤ÎÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢¥«¥é¡¼¤Ç½©¤é¤·¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤òÃåÈæ¤Ù¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£GU¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à2Ãå¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÕ²Æ¤â½©¤âÃå¤ì¤ë5Ê¬Âµ¡Ö¥É¥é¥¤¥ï¥¤¥ÉT¡×
¤Þ¤º¡Ö¥É¥é¥¤¥ï¥¤¥ÉT¡×¤Ï¡¢µÛ´ÀÂ®´¥µ¡Ç½¤Ä¤¤Ç½ë¤¤Æü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÁÇºà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£5Ê¬Âµ¤Ç½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈæ³Ó¼Ì¿¿¡Û¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÎÃ¤·¤¤½©¥³¡¼¥Ç
²Á³Ê¤Ï990±ß¤Ç¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î7¿§Å¸³«¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÃå¤ë¤À¤±¤Ç½©¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Á¤ª¤·¤Ç¤¹¡£
171cm¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎL¥µ¥¤¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉáÃÊÃå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤°¤Ã¤È½©¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¥Ð¥Ã¥°¤â¥Ö¥é¥¦¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ÆÅý°ì´¶¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÊý¤¬½©¤é¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥Û¥ï¥¤¥È¤è¤ê¤â¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤·¤¿Êý¤¬½©´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯µ¨Àá¤òÀè¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¤¤ÁÇºà¤Ç½ë¤¤Æü¤âÍú¤±¤ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ð¥®¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¼¡¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ð¥®¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ï¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ½ë¤¤Æü¤Ç¤âÍú¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï2990±ß¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î4¿§Å¸³«¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥È´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤âÃå¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤ÏL¥µ¥¤¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉáÃÊÃå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉô²°Ãå¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½©¤é¤·¤¤¤ª¤Ç¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤Î¤È¤¤è¤ê¤âÉô²°Ãå¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÊý¤¬½©¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½©¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃø¼Ô¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»äÊª¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤