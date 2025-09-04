清水尋也容疑者 Smart FLASH

俳優・清水尋也容疑者の逮捕で…TBSドラマを襲った「3度目の激震」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • TBS日曜劇場に出演中の清水尋也容疑者が逮捕されたとFLASHが伝えた
  • 最近のTBSドラマでは、出演者の「スキャンダル」が続いていると筆者
  • 永野芽郁の二股不倫疑惑や、三山凌輝の婚約解消などを巡る騒動があった
記事を読む

おすすめ記事

  • 木村昴
    木村昴、“母ちゃん”のために億超え豪邸を購入も「伊東市の物件か」懸念される“お騒がせ市長”問題 2025年9月3日 18時0分
  • 清水尋也容疑者（写真：本誌写真部）
    「ショックすぎる」清水尋也　大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分
  • 「出逢わなきゃよかった」妻が失踪しゴミ屋敷に…夫が涙で語った家庭崩壊の壮絶な結末
    「出逢わなきゃよかった」妻が失踪しゴミ屋敷に…夫が涙で語った家庭崩壊の壮絶な結末 2025年9月4日 10時55分
  • 酒井法子
    酒井法子の衝撃バニー姿に「テンション高いと心配になる」の戸惑い、“碧いうさぎ”イメージの崩壊 2025年9月3日 19時0分
  • 「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる
    「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる 2025年9月4日 7時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 木村昴購入の豪邸 疑問視する声
    2. 2. 清水容疑者の「新事実」に悲痛声
    3. 3. コンビニ行く 妻失踪し家庭崩壊
    4. 4. バニー姿 酒井法子に戸惑いの声
    5. 5. 横山の走る条件がカッコよすぎる
    6. 6. パンは体に悪い?最大の落とし穴
    7. 7. 二宮とフジの間でトラブル発生か
    8. 8. 鶏肉を生食 投稿が途絶える
    9. 9. 何がしたいの 渡邊渚に疑問噴出
    10. 10. レンタカー 返却されず売られる
    1. 11. 清水容疑者の逮捕情報をリークか
    2. 12. テレビP 使いたくないタレントは
    3. 13. 観光客がスナック菓子をヒグマに
    4. 14. 体調悪化 女優が公演直前に降板
    5. 15. 江頭 国を越えた大問題に発展か
    6. 16. 「皮膚ただれ」相鉄線で相次ぐ
    7. 17. 殴り合い 斉藤被告との大ゲンカ
    8. 18. 「幻のヘビ」が島根で次々発見
    9. 19. 明菜の紅白絶望的か 関係者衝撃
    10. 20. 宮崎あおい&元夫 公私とも明暗か
    1. 1. コンビニ行く 妻失踪し家庭崩壊
    2. 2. 横山の走る条件がカッコよすぎる
    3. 3. 鶏肉を生食 投稿が途絶える
    4. 4. レンタカー 返却されず売られる
    5. 5. 観光客がスナック菓子をヒグマに
    6. 6. 「皮膚ただれ」相鉄線で相次ぐ
    7. 7. 小室眞子さんの成年式欠席が波紋
    8. 8. 2万円給付案に 所得制限を検討へ
    9. 9. 部員をバスに乗せず 7km歩かせる
    10. 10. 担任が児童の給食を捨てる 富山
    1. 11. 抗日戦勝パレードに…鳩山氏波紋
    2. 12. 息子が事故で死亡 探しに行った
    3. 13. 警官ら4人殺害か「黙秘します」
    4. 14. 川崎女性殺人 捜査員ら40人処分
    5. 15. 短冊書いて中3自死 母の悲痛胸中
    6. 16. 川崎女性殺人 対応は「不十分」
    7. 17. 新幹線とクマが衝突 緊急停車
    8. 18. 備蓄米は売り切れない 不満殺到
    9. 19. 日航機で緊急着陸 乗客ケガなし
    10. 20. メーガン妃にNetflixが激怒か
    1. 1. 妹が突然音信不通に 理由に絶句
    2. 2. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    3. 3. 回転寿司で飛沫 男児の秀逸一言
    4. 4. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    5. 5. 世界陸上キター！銀座線ジャック
    6. 6. ドミノ辞意表明で 石破氏窮地に
    7. 7. 犯行後に1時間かけて愛の告白か
    8. 8. なにこれ 猛暑でそうめんに絶望
    9. 9. 伊東市長すがる「終わった問題」
    10. 10. 妻が流産「思わずニヤけました」
    1. 11. 個性強すぎ 田久保氏私物に驚愕
    2. 12. 新浪氏が会見「法を犯してない」
    3. 13. 新浪氏捜査 1週間前の投稿に注目
    4. 14. 麻生最高顧問「石破おろし」へ怪気炎、高市早苗氏が“蠢動”も…自民党臨時総裁選では空振り確実なワケ
    5. 15. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    6. 16. 夫が不可解な行動「クロ」を確信
    7. 17. 石破首相 続投に向けて裏工作か
    8. 18. 首相、週内にも経済対策指示検討　現金給付の所得制限案
    9. 19. 参院選の合区問題、研究会で議論　新全国知事会長の阿部長野県知事
    10. 20. 日豪、共同声明に長射程ミサイル協力明記へ
    1. 1. トランプ氏「何かが起きる」警告
    2. 2. 日本旅行 韓国女優の写真が物議
    3. 3. 90代女性、自ら腫瘍を切った 中
    4. 4. 日本発「LOVOT」が中国で人気
    5. 5. 抗日勝利 演説にトランプ氏不満
    6. 6. あおり運転の男が17歳女性を銃殺
    7. 7. 会談後に金正恩氏のDNA消しか
    8. 8. Netflix新番組 否定的な評価も
    9. 9. 米大統領「事態急変する」投稿
    10. 10. ピンポンダッシュで11歳死亡 米
    1. 11. 人気ケーブルカー脱線 15人死亡
    2. 12. トイレでスマホ 痔リスク46％増
    3. 13. 女性の足を嗅げず…車でひく 米
    4. 14. 資源ほぼ0 スイス豊かになれた訳
    5. 15. 日本降伏 米日両国の絆は深い
    6. 16. 習近平氏「150歳まで生存可能」
    7. 17. 弱腰を指摘されトランプ氏が怒り
    8. 18. 韓国番組 中国で違法配信止める
    9. 19. 遊園地でゲリラ豪雨、アトラクションが「全自動人間洗濯機」に―中国
    10. 20. 正恩氏の娘目撃? 憶測飛び交う
    1. 1. 65歳医師が食べる「健康食」とは
    2. 2. 入居倍率100倍だった街、現状は
    3. 3. 注文住宅「サッシはケチるな」
    4. 4. 東京に水素タクシー600台導入へ
    5. 5. ホンダ 新型プレリュードを発表
    6. 6. 何時間寝たらいい? 医師の回答は
    7. 7. ヨーカ堂 食品スーパーに転換へ
    8. 8. 水道代 自治体格差が拡大のワケ
    9. 9. セブン&アイHD 30社を売却へ
    10. 10. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    1. 11. 京都を「古き良き中国」と紹介か
    2. 12. 離職者が少ない会社ランキング
    3. 13. 乗り換えで電気代が急上昇の理由
    4. 14. 高くても新幹線 利用のメリット
    5. 15. 工場はラクして稼げる? 赤裸々
    6. 16. 忖度なし 1万円以下ドライヤー
    7. 17. 生活保護 自家用車は持てない?
    8. 18. 手ごわい敵に 年上部下の対処法
    9. 19. 新宿の巨大再開発ストップした訳
    10. 20. 少額投資非課税 定年後にも価値
    1. 1. 月収100万超のデリバリー配達員
    2. 2. Amazonセール 売れ筋TOP20を紹介
    3. 3. 中堅商社で長年トップ営業マン
    4. 4. USB Type-C 3COINSで購入の商品
    5. 5. LINEブロックされてる? 確認方法
    6. 6. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
    7. 7. 実質6万円のPixel 新機種に満足
    8. 8. 「AirPods Pro（第2世代）」と「Apple AirPods 4」がAmazonセールでお買い得価格に【9/4まで】
    9. 9. プレステ5本体が最大1万円OFFに
    10. 10. GIGAスクール構想 先生に1台貸与
    1. 11. 楽天スーパーセールで「LiTime」
    2. 12. 定番アウトドアギアが最大57%OFF
    3. 13. 電気代節約に役立つエアコン商品
    4. 14. Xiaomi製タブレットが41%オフ
    5. 15. Grokブラウザ版に動画生成AI実装
    6. 16. 遺族が提訴「ChatGPTが子どもの自殺を助長」。公式は直後に「安全装置は劣化する可能性」発表
    7. 17. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    8. 18. Apple製品がAmazonで最大26％OFF
    9. 19. クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    10. 20. 山梨で情報セキュリティ啓発セミナー、9月に開催
    1. 1. タトゥーびっしり 元NMBに衝撃
    2. 2. ストレス解消? 水着で泳ぐ大谷妻
    3. 3. 「痛って!!!」大谷が打席で絶叫
    4. 4. JRA「競馬学校」で退学者続出
    5. 5. こんな姿に…バニーのりピー反響
    6. 6. 朗希は成功見込みなし 記者辛辣
    7. 7. 長友が森保Jに招集され続ける訳
    8. 8. イチロー軍vs女子選抜巡りボヤキ
    9. 9. 過去最大? プロ野球にCS不要論
    10. 10. 見ないで 新庄監督異例呼びかけ
    1. 11. メッツ 千賀のマイナー降格検討
    2. 12. 史上6番目 大谷が爆速ホームラン
    3. 13. 「大谷がMVPを逃す」大きな話題
    4. 14. 音楽界の大型ペアが寄り添う姿を
    5. 15. 村上15号で判明した異次元の現象
    6. 16. BreakingDown選手 1カ月以上失踪
    7. 17. バレー女子代表 15年ぶり快挙へ
    8. 18. 佐藤輝明 変則的な「30-30」達成
    9. 19. 朗希に「頼ることはできない」
    10. 20. 大谷、幻の47号に「入ったかと」
    1. 1. 木村昴購入の豪邸 疑問視する声
    2. 2. 清水容疑者の「新事実」に悲痛声
    3. 3. バニー姿 酒井法子に戸惑いの声
    4. 4. 二宮とフジの間でトラブル発生か
    5. 5. 何がしたいの 渡邊渚に疑問噴出
    6. 6. 清水容疑者の逮捕情報をリークか
    7. 7. テレビP 使いたくないタレントは
    8. 8. 体調悪化 女優が公演直前に降板
    9. 9. 明菜の紅白絶望的か 関係者衝撃
    10. 10. 江頭 国を越えた大問題に発展か
    1. 11. 殴り合い 斉藤被告との大ゲンカ
    2. 12. 宮崎あおい&元夫 公私とも明暗か
    3. 13. 北島氏 1カ月も経たず男女関係か
    4. 14. 清水容疑者が「裏切った」人物は
    5. 15. 清水容疑者巡り芋づる式逮捕の声
    6. 16. ano 死を諦めてくれてありがとう
    7. 17. 「小芝風花に迷惑かけんな」の声
    8. 18. ABEMA 文春にて発表があります
    9. 19. ひろゆき氏 タバコやめない理由
    10. 20. 横浜流星の差し入れが豪華だった
    1. 1. 水道代28万→最終的に200万請求
    2. 2. 回転寿司で飛沫 男児の秀逸一言
    3. 3. しまむら 9月3日からお得な商品
    4. 4. あべのハルカス「大北海道展」
    5. 5. 心理テストで分かる「秋の収穫」
    6. 6. 妊娠中の性交渉 赤ちゃんが心配
    7. 7. 12星座占い 今日の運勢を診断
    8. 8. オフでも活躍 3COINSアクセ
    9. 9. 60代 老後の金の上手な減らし方
    10. 10. 背の低い女性が萌える瞬間9選
    1. 11. 週末は全27社が集合！東京・丸の内の『Marunouchi Craft Market vol.１』は金継ぎ体験も要チェックだよ
    2. 12. キタキタキタ マック逸品を絶賛
    3. 13. ヤラセ? 「聖地」巡りヤラセ考察
    4. 14. ベルギー王室御用達チョコの秋
    5. 15. 迷わずGET推奨 セリアのトート
    6. 16. 24年間生理なく 2度目の自然妊娠
    7. 17. ぬるんとうるおう リップマスク
    8. 18. USJホラーナイト 新フード登場
    9. 19. GUの秋までヘビロテできる商品
    10. 20. ミスタードーナツが『ブラックサンダー』と今年もコラボ　ハロウィーン仕様で“ザクザク”に大変身