9月3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことが報じられ、波紋を広げている。TBSには“3度めの激震”が走ったようだ。

近年、多くのドラマや映画に出演してきた清水は、7月期の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）にも出演しており、今回の逮捕は作品にも影響を及ぼした。

「清水さんは9月3日早朝、自宅で同棲する20代女性とともに、大麻を所持していた疑いで逮捕されたと複数のメディアで伝えられました。清水さん、同居女性ともに、事実を認めているといいます。『19番目のカルテ』は9月7日に15分拡大の最終回を放送予定ですが、清水さんの件を受け、TBSは『出演シーンをカットする方向で対応を進めています』としています」（スポーツ紙記者）

最終回直前、対応に奔走することになったTBSだが、Xでは次のような指摘が見受けられる。

《TBS日曜劇場、前クールでの永野芽郁ちゃんの不倫騒動に続き、今クールは最終回直前に主要キャストの大麻所持逮捕、呪われてるねぇ》

《日曜劇場、不運…出演者の不祥事2連発…》

《日曜劇場大変だ 前回のキャスターは永野芽郁がスクープされるし 19番目のカルテは清水尋也は逮捕されるし》

最近のTBSドラマでは、出演者にスキャンダルが取りざたされるケースが続いている。

「4月期の日曜劇場『キャスター』に出演していた永野芽郁さんは、4月の『文春オンライン』で既婚者である田中圭さんと不倫関係にあり、ドラマの共演者で韓国人俳優のキム・ムジュンさんとも交際しているという、“二股不倫疑惑”が報じられたのです。3人の所属事務所はそれぞれ記事の内容を否定したものの、大きな注目を集めることになりました。

また、ドラマ『イグナイト』に出演していた三山凌輝さんは、『文春オンライン』で過去の醜聞が報じられました。YouTuberのRちゃんと交際していた約2年間で、彼女に毎月のお小遣いや高級外車など総額1億円を貢がせていたとされています。Rちゃんは結婚を考えていた時期があったものの、三山さんが音信不通になり、婚約解消に至ったと伝えられ、SNSで“1億円いただき男子”と物議を醸しました」（芸能記者）

今回の清水の件を合わせ、TBSドラマの放送中、出演者の問題が発覚するケースが3度めとなった。報道後も、永野と三山は降板せず、最後までドラマに出演した。しかし『19番目のカルテ』は事情が異なる。

「清水さんの場合、大麻を所持していた容疑で逮捕にまで至ったため、TBSとしても出演シーン全カットとなりました。ドラマは、嵐の松本潤さんが約7年ぶりに日曜劇場で主演を務め、初めての医師役を演じるとあって、注目度も高かった作品です。最終回直前の出演者の逮捕によって、作品に味噌がつきかねないことになりました」（同前）

10月からは、妻夫木聡が主演を務める日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が放送される。出演者に“問題”が生じないことを願いたい。