9月3日はドラえもんの誕生日！ドラ誕をお祝いして、スペシャル仕様のポスターコレクションがリリースされた。☆未来感たっぷりのポスターコレクションイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞藤子・F・不二雄による国民的漫画『ドラえもん』の世界を、ホログラム用紙やホログラム箔を使用してデザインした豪華仕様のポスターコレクションが、2025年9月3日のドラえもんのお誕生日に新登場する。今回のポスターコレクションは、2020