【ドラえもん】ホログラム仕様の「たのしいポスターコレクション」
9月3日はドラえもんの誕生日！ ドラ誕をお祝いして、スペシャル仕様のポスターコレクションがリリースされた。
☆未来感たっぷりのポスターコレクションイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞
藤子・F・不二雄による国民的漫画『ドラえもん』の世界を、ホログラム用紙やホログラム箔を使用してデザインした豪華仕様のポスターコレクションが、2025年9月3日のドラえもんのお誕生日に新登場する。
今回のポスターコレクションは、2020年の書店用「ドラえもん50周年ポスター」、2021年の書店フェアノベルティ「ドラえもんみつめればしあわせポスター」の好評を受けてファンの声に後押しされて企画されたもの。
そんなお祝いムードをさらに盛り上げるスペシャル仕様のポスター第一弾「ドラえもんたのしいポスターコレクション」のポスターはB3サイズ（364×515mm）。
「たのしい一日、かがやく毎日」、「タイムマシンに乗り込んで」、「真夜中の食堂車」の全3種をラインナップ。
ホログラムの立体感のある輝きは、未来感、タイムマシンの臨場感をたっぷり味わうことができる。
全国書店、ネット書店のほか、川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム、ドラえもんオフィシャルショップ「ドラえもん未来デパート」等でお取り扱いされ、9月3日より渋谷PARCOにオープンする「THE DORAEMON STORE」でも手に入るのでチェックしてみてね！
（C）藤子プロ・小学館
