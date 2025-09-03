元謙太は「右鎖骨下静脈血栓症」と診断オリックスは3日、元謙太外野手が神戸市内の病院を受診し「右鎖骨下静脈血栓症」と診断されたと発表した。今後の活動は随時、医師と相談しながら決めることになる。元は2020年ドラフト2位でオリックスに入団。今季はここまで主に代走や守備固めで31試合に出場し、打率.143の成績だった。5月5日に1軍昇格を果たし、7月29日に出場選手登録を抹消されていた。プロ通算では41試合の出場で打