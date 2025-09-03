Rブランド誕生25周年記念フォルクスワーゲンは、これまでで最もパワフルな『ゴルフ』の派生モデルを開発している。アウディRS3と同じターボチャージャー付き2.5L 5気筒ガソリンエンジンを搭載する計画である。【画像】伝統ある欧州ホットハッチの最新モデル【フォルクスワーゲン・ゴルフRとアウディRS3スポーツバック】全43枚このモデルは高性能車ブランド『R』の25周年を記念する特別仕様車として、2027年に登場する見込みだ。