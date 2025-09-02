板野町の山火事は、発生から1週間となる9月2日も、自衛隊などによる懸命の消火活動が行われていますが、いまだ鎮圧には至っていません。（記者）「山火事が発生してからきょうで7日目を迎えます」「現場から9キロほど離れたこの地点からは、目視では白い煙が確認できないほど、消火活動は進んでいるように思えますが」「いまだ、鎮圧には至っておりません」山火事が発生しているのは、高松自動車道・板野インターチェンジ北