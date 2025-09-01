アーロン・ヒックスは2024年5月からメジャー出場なし、今季はヤンキースから年俸15.9億円高額年俸をもらいながらも全く試合に出場していない選手がいる。昨年5月にエンゼルスを退団したアーロン・ヒックス外野手だ。2008年ドラフト1巡目（全体14位）でツインズ入りし、2013年にメジャーデビュー。2015年オフにトレード移籍したヤンキースでは輝かしいキャリアを築いた。2018年に自己最多137試合出場し、打率.248、27本塁打、79