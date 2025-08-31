伊勢、入江とつないで完封リレー…連敗を2で止め単独3位死守■DeNA 2ー0 中日（31日・横浜）DeNAの藤浪晋太郎投手が31日、横浜スタジアムで行われた中日戦で7回4安打無失点、3四死球9奪三振と好投し、阪神時代の2022年9月23日広島戦（マツダスタジアム）以来、1073日ぶりとなるレギュラーシーズンでの白星を手にした。左打者を8人並べた中日打線をねじ伏せた。3回まではひとりの走者も許さず6奪三振の快投。4回以降は毎イニン