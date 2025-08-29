10月13日まで開催する大阪・関西万博。158の国と地域・7つの国際機関が参加しており、パビリオン（展示館）を通して世界各国の歴史や魅力を知ることができます。今回は「スペイン」にフォーカスし、同国のアレコレを調査しました。大阪・関西万博のスペインパビリオン☆☆☆☆フラメンコや闘牛で知られ「情熱的」や「陽気で明るい」というイメージを持つ人が多いであろうスペイン。万博のパビリオンはそんな印象を覆す、深い海