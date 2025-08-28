板野町で8月27日の午後、山火事が発生し、現在も消火活動が続いています。消火活動が続いているのは、板野町川端の阿波大宮駅の東側の山の中腹です。県と消防によりますと、27日の午後5時頃、近所に住む住人から「山の中腹から白煙が見える」と119番通報がありました。消防が消火にあたっていますが、現在も消火活動は続いています。現場は険しい山道で、28日の朝から防災ヘリが出動して消火活動を行っています。現在のところ、住