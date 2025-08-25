Æ£°æÁïÂÀ¡¦²¦°Ì¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¡¦¶åÃÊ¤¬Ä©¤à¡¢¾­´ý¤Î¡Ö²¦°ÌÀï¡×Âè5¶É¤¬¡¢8·î26Æü¤«¤éÆÁÅç»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢25Æü¡¢Î¾¼Ô¤¬ÂÐ¶É¾ì¤ò¸¡Ê¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¤«¤éÆÁÅç»Ô¤ÎÞÏ¿å±ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¡Ö°ËÆ£±à¤ª～¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¡×¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè5¶É¤Ï¡¢¸½ºß7¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤ÄÆ£°æÁïÂÀ¡¦²¦°Ì¤Ë¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¡¦¶åÃÊ¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡£25Æü¤Î¸á¸å5»þÁ°¤ËÎ¾¼Ô¤ÏÂÐ¶É¾ì¤òË¬¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾­´ýÈ×¤ä¶ð¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö