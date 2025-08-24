『ワンパンマン』第3期主題歌情報が公開。JAM Projectが歌うオープニング主題歌のfeaturingアーティストに、BABYMETALが決定。コメント映像も公開された。＞＞＞オープニング・エンディングアーティストをチェック！（写真7点）WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン