¡Ú¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÛJAM Project¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Îfeaturing¤ËBABYMETAL¤¬·èÄê¡ª
¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´ü¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¡£JAM Project¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Îfeaturing¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢BABYMETAL¤¬·èÄê¡£¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
WEB¥³¥ß¥Ã¥¯³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦ONE¡Ê¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¡Ù¡Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥×ºÇ¶¯°äÅÁ»Ò¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É21¡Ù¡Ë¤ÎÄ¶¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3400ËüÉô¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡¿»æ¡¦ÅÅ»Ò¹ç·×¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ï2015Ç¯¤è¤êÂè1´ü¡¢2019Ç¯¤è¤êÂè2´ü¤¬TVÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¤À¡£¸½ºß¡¢¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯10·â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÀèÆü¡¢¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤¬2025Ç¯10·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¸¥ã¥ô¥£¥Ã¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeNYC 2025¡×Æâ¤Î¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥Ñ¥Í¥ë¤ËJAM Project¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÜ¥Ñ¥Í¥ëÆâ¤Î¹ðÃÎ¤Ë¤Æ¡¢Âè3´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡¢JAM Project¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Îfeaturing¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËBABYMETAL¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
JAM Project¤Î±Æ»³¥Ò¥í¥Î¥Ö¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØGet No Satisfied¡ª¡Ù¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥éÃ£¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥é¥¦¥É¤Ê¥Ñ¥ï¡¼´¶¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎºîÉÊ¤é¤·¤¯¼«Í³¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¼«Ê¬Ã£¤¬»×¤¦¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³Ú¶Ê¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¸ÅÀî¿µ¤Î¡Ø¤½¤³¤ËÍ¤ëÅô¤ê¡Ù¡£¸ÅÀî¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡¢Âè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØÃÏ¿Þ¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÌá¤ë¤«¤é¡Ù¤ÎÊÌÂ¦ÌÌ¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¶¯¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£À§Èó¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´ü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù10¼þÇ¯10·â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é9·âÌÜ¤Î´ë²è¤òÈ¯É½¡£9·âÌÜ¤Ï¹ë²Ú½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸¤ª½Ë¤¤¿§»æ¡×¡£ËÜÆü¤è¤êËèÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¥µ¥¤¥¿¥ÞÌò¤Î¸ÅÀî¿µ¡£¤¼¤Ò¡¢ºîÉÊ¸ø¼°¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤òÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡ËONE¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñËÜÉô
¡ä¡ä¡ä¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
WEB¥³¥ß¥Ã¥¯³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦ONE¡Ê¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¡Ù¡Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥×ºÇ¶¯°äÅÁ»Ò¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É21¡Ù¡Ë¤ÎÄ¶¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3400ËüÉô¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡¿»æ¡¦ÅÅ»Ò¹ç·×¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ï2015Ç¯¤è¤êÂè1´ü¡¢2019Ç¯¤è¤êÂè2´ü¤¬TVÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¤À¡£¸½ºß¡¢¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯10·â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÀèÆü¡¢¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤¬2025Ç¯10·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
JAM Project¤Î±Æ»³¥Ò¥í¥Î¥Ö¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØGet No Satisfied¡ª¡Ù¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥éÃ£¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥é¥¦¥É¤Ê¥Ñ¥ï¡¼´¶¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎºîÉÊ¤é¤·¤¯¼«Í³¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¼«Ê¬Ã£¤¬»×¤¦¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³Ú¶Ê¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¸ÅÀî¿µ¤Î¡Ø¤½¤³¤ËÍ¤ëÅô¤ê¡Ù¡£¸ÅÀî¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡¢Âè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØÃÏ¿Þ¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÌá¤ë¤«¤é¡Ù¤ÎÊÌÂ¦ÌÌ¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¶¯¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£À§Èó¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´ü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù10¼þÇ¯10·â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é9·âÌÜ¤Î´ë²è¤òÈ¯É½¡£9·âÌÜ¤Ï¹ë²Ú½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸¤ª½Ë¤¤¿§»æ¡×¡£ËÜÆü¤è¤êËèÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¥µ¥¤¥¿¥ÞÌò¤Î¸ÅÀî¿µ¡£¤¼¤Ò¡¢ºîÉÊ¸ø¼°¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤òÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡ËONE¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñËÜÉô