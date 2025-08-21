KDDIは2025年8月20日、低価格帯ブランド「UQ モバイル」の新規受付を終了した料金プランを11月1日から値上げすると公式サイトで発表した。月額料金は110円〜220円引き上げ、データ容量も1〜2ギガ増える。理由は「物価高騰に伴う各種費用の上昇」発表では、値上げの理由として「物価高騰に伴う各種費用の上昇」を挙げている。現在も受付中の「コミコミプランバリュー」「トクトクプラン2」は対象外となる。すでに新規受付を終了した