映画『九⿓ジェネリックロマンス』公開記念特番がお披露目！吉岡⾥帆、⽔上恒司、⻯星涼、胗俊太郎、梅澤美波（乃⽊坂46）、フィガロ・ツェン、花瀬琴⾳ が出演した豪華特番情報をお届けしよう。累計発行部数150万部超え、『恋は雨上がりのように』の眉月じゅん最新作にして人気漫画『九龍ジェネリックロマンス』(集英社／ヤングジャンプ連載）がアニメ化に続き、待望の実写映画化。