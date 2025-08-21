『九⿓ジェネリックロマンス』公開記念特番で吉岡里帆・水上恒司らの撮影秘話／入場者特典は原作者描き下ろしイラストボード
映画『九⿓ジェネリックロマンス』公開記念特番がお披露目！ 吉岡⾥帆、⽔上恒司、⻯星涼、胗俊太郎、梅澤美波（乃⽊坂46）、フィガロ・ツェン、花瀬琴⾳ が出演した豪華特番情報をお届けしよう。
累計発行部数150万部超え、『恋は雨上がりのように』の眉月じゅん最新作にして人気漫画『九龍ジェネリックロマンス』(集英社／ヤングジャンプ連載）がアニメ化に続き、待望の実写映画化。
過去の記憶がない鯨井令子と誰にも明かせない過去をもつ工藤発の恋。2人の距離が近づくほど深まっていく謎。その真相にたどり着く時、2人は究極の選択を迫られる―ー。
本作の舞台となる、かつて香港に存在した美しくも妖しい街 ”九龍城砦” 。その風景を再現するため、狭く雑多な路地裏の商店など、誰もがなぜか懐かしさを感じるような古い街並みを残す台湾にて真夏のロケを敢行。ノスタルジーに溢れる世界で、切ないミステリーと極上のラブロマンスが描かれる。
いよいよ8⽉29⽇（⾦）の公開を控える本作より吉岡⾥帆、⽔上恒司、⻯星涼、胗俊太郎、梅澤美波（乃⽊坂46）、フィガロ・ツェン、花瀬琴⾳、MCとしてNON STYLE井上裕介が出演する、映画『九⿓ジェネリックロマンス』公開記念特番が公開となった。
＜映画『九⿓ジェネリックロマンス』公開記念特番＞
特番内では、キャストが演じるキャラクターへの印象や、撮影秘話をキャストが告⽩。
鯨井令⼦と鯨井Bの⼀⼈⼆役を演じた吉岡は「⾒た⽬は⼀緒でも⼈間像が全然違うというところが、頭が沸騰するくらい難しかった」とコメント。
34歳の⼯藤を演じた⽔上は「30代（の役を）演じたのが初」とそれぞれ役を演じるにあたっての挑戦について振り返った。
蛇沼みゆきを演じた⻯星は「僕とは全く正反対だよね」と蛇沼のキャラクターについて共演者に尋ねると⼀同苦笑い。「それは、みんな僕のこと知らないから」と笑いを誘った。
かつて⾹港に存在した ”九⿓城砦” を表現するために懐かしい街並みを残す台湾で撮影された本作。
撮影時のエピソードを尋ねられた⽔上は「カエルスープが美味しかったです。でも頑なに飲まない⼈がいて……」と撮影時の秘密を振り返り、笑いを誘っていた。
さらに特別企画のジェスチャーゲームでは、チームワークを試すため、キャストが映画にまつわるお題を全⼒で表現し⼤盛り上がり！
鯨井チーム（吉岡、梅澤、花瀬）と⼯藤チーム（⽔上、⻯星、胗、フィガロ）にわかれてゲームは進行。
「⾦⿂」「⽔餃⼦」などのキーワードを全⾝で演じ切り、吉岡は「こういうゲームをまだ本気でやる⼈たちと⼀緒に仕事できたのが（よかった）」と振り返った。
⽔上は「今年の夏をひとつ盛り上げる作品になっていると思います。ラブもありミステリーもあり、そして飯テロもあると思います。ぜひ楽しんでいただけたらと思います」と本作の魅⼒を語り、吉岡は「現場でも台湾のスタッフ皆さんが⼤変協⼒していただいて、とても素晴らしい映画が撮れたと思います。是⾮劇場でお楽しみください」と本作の公開へ期待の⾼まるコメントを寄せた。
さらに、映画『九⿓ジェネリクロマンス』の⼊場者特典の配布が決定！
原作者・眉⽉じゅん先⽣が、本作のメインビジュアルと同じ構図で鯨井令⼦と⼯藤発を新たに描き下ろしたイラストを「A5イラストボート」であることが発表された。
8⽉29⽇（⾦）の映画公開初⽇より数量限定での配布、特典は各劇場無くなり次第終了となる。
☆入場者特典ビジュアルをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）眉月じゅん／集英社・映画「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会
累計発行部数150万部超え、『恋は雨上がりのように』の眉月じゅん最新作にして人気漫画『九龍ジェネリックロマンス』(集英社／ヤングジャンプ連載）がアニメ化に続き、待望の実写映画化。
過去の記憶がない鯨井令子と誰にも明かせない過去をもつ工藤発の恋。2人の距離が近づくほど深まっていく謎。その真相にたどり着く時、2人は究極の選択を迫られる―ー。
本作の舞台となる、かつて香港に存在した美しくも妖しい街 ”九龍城砦” 。その風景を再現するため、狭く雑多な路地裏の商店など、誰もがなぜか懐かしさを感じるような古い街並みを残す台湾にて真夏のロケを敢行。ノスタルジーに溢れる世界で、切ないミステリーと極上のラブロマンスが描かれる。
＜映画『九⿓ジェネリックロマンス』公開記念特番＞
特番内では、キャストが演じるキャラクターへの印象や、撮影秘話をキャストが告⽩。
鯨井令⼦と鯨井Bの⼀⼈⼆役を演じた吉岡は「⾒た⽬は⼀緒でも⼈間像が全然違うというところが、頭が沸騰するくらい難しかった」とコメント。
34歳の⼯藤を演じた⽔上は「30代（の役を）演じたのが初」とそれぞれ役を演じるにあたっての挑戦について振り返った。
蛇沼みゆきを演じた⻯星は「僕とは全く正反対だよね」と蛇沼のキャラクターについて共演者に尋ねると⼀同苦笑い。「それは、みんな僕のこと知らないから」と笑いを誘った。
かつて⾹港に存在した ”九⿓城砦” を表現するために懐かしい街並みを残す台湾で撮影された本作。
撮影時のエピソードを尋ねられた⽔上は「カエルスープが美味しかったです。でも頑なに飲まない⼈がいて……」と撮影時の秘密を振り返り、笑いを誘っていた。
さらに特別企画のジェスチャーゲームでは、チームワークを試すため、キャストが映画にまつわるお題を全⼒で表現し⼤盛り上がり！
鯨井チーム（吉岡、梅澤、花瀬）と⼯藤チーム（⽔上、⻯星、胗、フィガロ）にわかれてゲームは進行。
「⾦⿂」「⽔餃⼦」などのキーワードを全⾝で演じ切り、吉岡は「こういうゲームをまだ本気でやる⼈たちと⼀緒に仕事できたのが（よかった）」と振り返った。
⽔上は「今年の夏をひとつ盛り上げる作品になっていると思います。ラブもありミステリーもあり、そして飯テロもあると思います。ぜひ楽しんでいただけたらと思います」と本作の魅⼒を語り、吉岡は「現場でも台湾のスタッフ皆さんが⼤変協⼒していただいて、とても素晴らしい映画が撮れたと思います。是⾮劇場でお楽しみください」と本作の公開へ期待の⾼まるコメントを寄せた。
さらに、映画『九⿓ジェネリクロマンス』の⼊場者特典の配布が決定！
原作者・眉⽉じゅん先⽣が、本作のメインビジュアルと同じ構図で鯨井令⼦と⼯藤発を新たに描き下ろしたイラストを「A5イラストボート」であることが発表された。
8⽉29⽇（⾦）の映画公開初⽇より数量限定での配布、特典は各劇場無くなり次第終了となる。
☆入場者特典ビジュアルをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）眉月じゅん／集英社・映画「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会