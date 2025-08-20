【ワシントン＝淵上隆悠、池田慶太】米国のトランプ大統領は１９日、ロシアの再侵略を防ぐウクライナの「安全の保証」を巡り、米軍の地上部隊の派遣を否定し、欧州の地上部隊を航空面で支援する考えを示唆した。１８日に行われた米国とウクライナ、欧州諸国などによるトップ会談をきっかけに、安全の保証を巡る議論が加速している。トランプ氏は米ＦＯＸニュースの番組で、「米軍が地上部隊を出すことはないと保証できるか」と