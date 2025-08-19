【アル】 2026年10月 発売予定 8月19日 予約受付開始 価格：24,000円 マックスファクトリーは、1/6スケールフィギュア「アル」を2026年10月に発売する。価格は24,000円。8月19日から予約受付を開始した。 本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「アル」を立体化したもの。スナイパーライフルを携え、特徴的な角