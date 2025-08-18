2025年8月、アラスカで開催された米露首脳会談が世界の注目を集めた。この会談は、米国とロシアの関係が緊張状態にある中で行われた重要な対話であり、トランプ大統領とプーチン大統領の動向に国際社会が注目した。しかし、会談後の大方の評価は、プーチン大統領が主導権を握り、トランプ大統領が後手に回ったというものだ。とりわけ、共同記者会見の最後にプーチン大統領が英語で「次回はモスクワで」と述べた一幕は、彼の自信と