シンシアが展開するブランド「MCRN（マカロニエッジ）」の「うめだスヌーピーフェスティバル」限定デザインアイテムが、2025年8月26日（火）まで、阪急うめだ本店1階コトコトステージ12にて限定発売される。＞＞＞MCRN「うめだスヌーピーフェスティバル」限定アイテムをチェック！（写真6点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌ