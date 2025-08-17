MCRN’の「うめだスヌーピーフェスティバル」限定商品が阪急うめだ本店に登場
シンシアが展開するブランド「MCRN（マカロニエッジ）」の「うめだスヌーピーフェスティバル」限定デザインアイテムが、2025年8月26日（火）まで、阪急うめだ本店1階コトコトステージ12にて限定発売される。
＞＞＞MCRN「うめだスヌーピーフェスティバル」限定アイテムをチェック！（写真6点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
MCRNは、他とはちょっと違うを好む流行に敏感なすべての人に、日々変化する「今日の私の気分」にマッチしたファッション雑貨を提案している。
そして、今回のコラボレーションでは、阪急うめだ本店および阪急百貨店オンラインストアのみで手に入る限定アイテムが登場。MCRNの代表的な「ソロモンシリーズ」をベースに、「うめだスヌーピーフェスティバル」限定のオリジナルデザインが施されたPEANUTSの仲間たちが彩るスペシャルエディション。
バッグや鍵、スマートフォンなど、お手持ちのアイテムにプラスするだけで、手軽に可愛らしくアレンジできます。ラインナップは5種類で、それぞれのキャラクターに合わせたこだわりのカラーリングが注目だ。
MCRNならではのポップなデザインと、『PEANUTS』の心温まる世界観が融合した特別なコレクションを、ぜひお手元に。
※スヌーピーコラボデザインはPeanuts Worldwide LLCと株式会社阪急阪神百貨店との契約に基づき、提供いたします。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
